Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuk parkında iki aile arasında yaşanan tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuk parkında iki aile arasında yaşanan tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan parkta çocuklarını salıncakta sallayan bir aile ile parktaki diğer aile arasında çocuğun salıncaktan düşmesi sonucu dişinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı. Çocuğun salıncaktan düşmesine sebep olduğu iddia edilen kadının, ağabeyini arayarak olayı anlatması üzerine parka gelen ağabeyi, diğer aile ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine öfkeli ağabey, cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Ü.D.’yi (38) sağ yanağından ve sağ kulağından bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Yaralanan Ü.D., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.