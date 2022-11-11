Van’ın merkez İpekyolu ilçesindeki park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesindeki park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Rüzgâr Sokak’ta bulunan park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. İpekyolu Belediyesi tarafından vatandaşların gündelik hayatlarında dinlenmek, spor yapmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek için yaptırdığı Karşıyaka Parkı’nda; yeşil alanlardaki yürüme yolları, çocuk oyun alanları, fitness malzemeleri ve basketbol sahası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Karşıyaka Parkı’nda oyun grupları yakılırken, yürüyüş yollarındaki parke taşları sökülmüş ve parkı çevreleyen tel örgülerin ise kesilerek büyük ölçüde zarar verildiği tespit edildi. Olayın hemen ardından İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşların vergileri ile yapılan, milli bir servet olan ve tüm vatandaşların faydalandığı kamu mallarına zarar verenlerin yakalanması ve cezalandırılması için gerekli çalışmalar başlatılırken, konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Halkımızın vergileriyle yapılan bu mekanlara yönelik saldırıları kınıyorum. Büyük emeklerle çocuklarımızın oynayacağı, hemşerilerimizin keyifle vakit geçireceği Karşıkaya Parkı’ndaki tahribat hepimizi çok üzdü. Bu tür saldırılar hemşerilerimize hizmet etmemizi asla engelleyemez. Tahrip edilen parkla ilgili ekiplerimize gereken talimatı verdim. En kısa zamanda parkımızın zarar gören yerlerini onararak hizmete hazır hale getireceğiz. Hemşerilerimizden bu tarz saldırılara karşı duyarlı olmalarını ve böyle bir olayla karşılaştıklarında polis ya da zabıta ekiplerine bilgi vermeleriniz istiyoruz” dedi.