Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Güney Yıldızı Parkı ve Merkez Park’ta Çocuk Panayırı düzenledi.

Cumhuriyet’in 100. Yılını coşkulu bir şekilde kutlamak adına, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Güney Yıldızı Parkı’nda ve Merkez Park’ta Çocuk Panayırı düzenledi.

Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen panayırda 3 ile 15 yaş aralığındaki 250 çocuğa yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, davul şov gibi eğlenceli aktiviteler düzenlenerek, çocuklarla birlikte söylenen marşlar ile günün anlam ve önemi hissettirildi.

Çocukların mutlu bir gün geçirmesi ve Cumhuriyetin önemini kavraması amaçlarıyla hayata geçirilen panayır etkinlikleri, çeşitli hediyelerin dağıtılması ile son buldu.