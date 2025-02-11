Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre 3 şahıs çocuk oyun parkındaki plastik kaydırağı ateşe verip kaçtı.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi’ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı’na gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı. O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.