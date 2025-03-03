Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, epilepsi hastalarının oruç tutmasının risklerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sedat Işıkay, epilepsi hastalarının oruç tutmasının sağlık açısından riskler barındırdığını belirterek, "Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu ortaya çıkan ve nöbetlerle kendini gösteren bir hastalıktır. Uzun süreli açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi faktörler, epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Özellikle ilaç kullanımı, epilepsi tedavisinin temelini oluşturur. İlaçların düzenli ve saatinde alınması büyük önem taşır. Oruç sırasında ilaç saatlerinin aksaması, nöbet riskini artırabilir" dedi.

"Dinimizde hastalar için kolaylık var"

İslam dininin, sağlık sorunları olan kişilere oruç tutmama konusunda kolaylık sağladığını hatırlatan Prof. Dr. Işıkay, "Hastalık, yolculuk veya başka mazeretler nedeniyle oruç tutamayanlar, bu ibadeti daha sonra yerine getirebilir veya fidye verebilir. Bu nedenle, epilepsi hastalarının oruç tutmaması dinen bir sorun teşkil etmez. Sağlık, İslam’ın öncelik verdiği bir konudur ve hastaların kendilerini riske atmamaları esastır" ifadelerini kullandı.

Epilepsinin, beyindeki nöronların anormal elektriksel aktivitesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Işıkay, "Nöbetler, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı hastalarda anlık dalma veya boş bakma şeklinde görülürken, bazılarında bilinç kaybı, kasılma veya ağızdan salya gelmesi gibi daha ciddi belirtilerle kendini gösterebilir. Epilepsinin nedenleri arasında beyin enfeksiyonları, travma, tümörler, metabolik hastalıklar ve genetik faktörler yer alır. Ancak bazı hastalarda altta yatan neden tam olarak tespit edilemeyebilir" şeklinde konuştu.

Epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Işıkay, "Özellikle çocuk hastaların yüzde 90’ından fazlası uygun tedaviyle iyileşebilir. Tedavide antiepileptik ilaçlar kullanılır. İlaçlara yanıt vermeyen dirençli epilepsi hastaları için ise özel diyetler, beyin pili veya cerrahi müdahaleler gibi seçenekler değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.

"Epilepsi hastaları nelere dikkat etmeli"

Epilepsi hastalarının yaşam tarzlarını düzenleyerek nöbet riskini azaltabileceğini ifade eden Prof. Dr. Işıkay, "Uyku düzeni büyük önem taşır; en az 8 saat uyumaları önerilir. Uykusuzluk, özellikle bazı epilepsi türlerinde nöbetleri tetikleyebilir. Stres, aşırı heyecan, üzüntü ve kaygı gibi duygusal durumlar da nöbetlere yol açabilir. Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarından uzak durulmalıdır. Bu ilaçlarda bulunan uyarıcı maddeler, nöbetleri tetikleyebilir. Aşırı kafein tüketimi ve bazı gıdalar da dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Ramazan ayının manevi atmosferi, herkesi oruç tutmaya teşvik edebilir. Ancak epilepsi hastaları, sağlıklarını riske atmamak için oruç tutmamalıdır. Dinimiz, sağlık sorunları olan kişilere bu konuda kolaylık sağlamıştır. Epilepsi hastaları, düzenli ilaç kullanımına, uyku düzenine ve sağlıklı bir yaşam tarzına özen göstererek nöbet riskini en aza indirebilirler" diye konuştu.