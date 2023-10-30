Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuk dostu belediye anlayışı ile çocukların da kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol alması için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği proje 'Çocuk meclisi', ilk üyelerini seçti.

Mecliste ‘Biz de varız’ diyebilmek için 13 ilçede kurulan sandıklarda çocuklar, eş zamanlı olarak oy kullandı. Merkez ilçelerden Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli için çocuklar kongre ve sergi sarayı bahçesinde oy kullandı. Meclis üyeliği seçimi bünyesinde 9-14 yaş arası çocukların başvurduğu mecliste, toplam 225 başvuru arasından 151 çocuk oy kullandı. Oy kullanan 138 çocuğun oyu geçerli sayılırken, 13 çocuğun oyu ise, çeşitli kriterleri taşımamasından dolayı geçersiz sayıldı.

60 asil ve 60 yedek üye kontenjanı arasından 120 çocuğun seçildiği meclisin 60 asil üyesi 31’i erkek 29 kız çocuğundan oluştu. 4 özel gereksinimli bireyin de yer aldığı meclise 60 yedek üye ise, asil üyelerin dışında kalan mecliste en yüksek oy alma oranına sahip çocuklar arasından belirlenecek. 11 Kasım Cumartesi günü ilk oturumunu gerçekleştirecek olan mecliste çocuklar, başkanlık seçimi için yarışacak. Meclis komisyonları da üye seçimleri ile aynı gün belirlenecek.

“Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin en güzel çalışmalarından birisi oldu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çocuk meclisi üye seçmelerinin tamamlandığını ifade ederek, “Çok mutluyuz. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin en güzel çalışmalarından birisi diyebilirim. Heyecanlıyız. Çocuklar kadar heyecanlıyız. Ailelerimiz de şimdiye kadar bizimle beklediler. Sayımlarımızı sonuçlandırdık. Atatürk'ün Cumhuriyetine yakışır sorumlulukta bir meclis çalışması yürüteceklerini çocuklarımızın gözlerinden okuyabiliyorum. Çok mutluyum” dedi.

Meclis üyeliği seçimleriyle ilgili bilgi aktaran Dokucu, “Meclis üyelerinin sayısı belirlenirken hazırladığımız yönetmeliğe göre yüzde 50 kız çocuğu, yüzde 50 erkek çocuğu olacak şekilde özel çocuklarımızın da mutlaka mecliste olması için, minimum 4 çocuğumuz olacak şekilde kontenjanımız vardı. Bunların tamamı gerçekleşti. 31’i erkek, 29’u kız çocuğu olan meclis üyelerimiz var. Sırada, benim çocuklardan anladığım kadarıyla hizmet patlaması bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dokucu, önümüzdeki günlerde meclis toplantısı gerçekleştireceklerini ve başkanlık seçimi sonrasında mazbata töreni yapacaklarını kaydetti.

Çocuklar hem birbirilerini tanıdı hem de projelerini anlattı

Meclis üyeliği seçimlerine Toroslardan katılan Efe Tendik, çocuk meclisini aile üyelerine gelen mesajlardan öğrendiğini ve ilgisini çektiğini ifade ederek, “Çocukların böylesine önemsendiği bir etkinlik beni çok mutlu etti. Bu yüzden en kısa sürede projelerimi, vaatlerimi hazırlayıp çocuk meclisine başvurumu yaptırdım. Projelerim arasında en çok üzerinde durduğum konu, şehrimizde daha fazla spor tesisi açılması için gayret göstereceğim. Bir başka projem ise, çalışan anneler için evde tek kalan çocuklarımıza belediyemizle işbirliği içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Son olarak da, gençlerin alışveriş yapabileceği, gençlere özel, kendi ellerindeki ürünleri alıp verebileceği bir pazar kurmak” diye konuştu.

12 yaşındaki Ayşe Berrak Albayrak da, kırsal kesimde yaşayan çocukların çok fazla sosyalleşme imkanı bulmamasıyla ilgili projeler üretmek istediğinden bahsederek, “Ara tatil gibi zamanlarda Mersin’de etkinlikler düzenleyip onları buraya getirmek istiyorum. Cep telefonu, sosyal medya kullanımı ile ilgili de seminerler düzenlemek istiyorum. Çünkü, hayatımızın birçok alanında kullandığımız internetin bizim için tehlikeli sonuçları olabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’ e çok teşekkür ediyorum. Çünkü Mersin’i çocukların da istediği şekilde inşa ediyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Çocukların da söz hakkı olması bence çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.