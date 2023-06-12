Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi ile Çocuk Kültür Merkezi’nin 8-16 yaş aralığındaki 140 öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi’nden yıl sonunu kutlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yıl sonu etkinliği, Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin dönem içerisinde yaptıkları resimlerin sergi açılışıyla başladı. Açılışı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, birim müdürleri ve öğretmenler gerçekleştirdi. Öğrenciler, muhteşem etkinlik için hazırladıkları skeç, step, jimnastik, dans ve şiir gösterilerini izleyicilere sergiledi. Öğrencilerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Manavgat Belediyesi’nin eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların çok yönlü bir şekilde geleceğe hazırlandığını belirten Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Ceylan, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen, çocuklarımızın bilinçli bir eğitim almasını ve kişisel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlanmasını oldukça önemsiyor. Bu akşam bizlere unutulmaz gösteriler sunan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.