Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapıldı.

Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapıldı.

2022 yılında yapılan çalışmalar ve bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirildiği toplantıda Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri biriminden Merve Oruç, Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda il genelinde çocuk koruma alanında hizmetlerin yürütülmesinin izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İlk kez suça sürüklenen çocuklar ile çocukların istismardan korunmasına yönelik yapılan önleyici çalışmalar ele alındı.