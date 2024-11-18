Denizli’de çocuk kıyafetlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin üzerinde ve kişilere ait pazarcı arabasında yapılan aramalarda çocuk kıyafetlerine gizlenmiş halde uyuşturucu madde tespit edildi. Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde 40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.