Denizli’de çocuk kıyafetlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Restoranda müşteriler arasında kavga çıktı sandalyeler havada uçuştu Restoranda müşteriler arasında kavga çıktı sandalyeler havada uçuştu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin üzerinde ve kişilere ait pazarcı arabasında yapılan aramalarda çocuk kıyafetlerine gizlenmiş halde uyuşturucu madde tespit edildi. Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde 40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha