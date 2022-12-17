İzmir’in Konak ilçesinde, bir önceki gün çocuk kavgası yaptığı iddia edilen iki aile arasındaki tartışma sürdü. Tartışmanın büyümesinin üzerine baba-oğul, karşı taraftan bir kişiyi tabancayla kafasından vurdu.

İzmir’in Konak ilçesinde, bir önceki gün çocuk kavgası yaptığı iddia edilen iki aile arasındaki tartışma sürdü. Tartışmanın büyümesinin üzerine baba-oğul, karşı taraftan bir kişiyi tabancayla kafasından vurdu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Emir Sultan Mahallesi, 1180 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir önceki gün çocuk kavgası yüzünden tartıştıkları öğrenilen iki aile arasındaki tartışma bugün de sürdü. Sokakta kavgaya tutuşan kişilerden M.K. ve oğlu E.K., karşı taraftan Ali E. (40) ile birbirine girdi. Kavga esnasında Ali E., tabancayla başından vurulurken, baba oğul kayıplara karıştı. Silah seslerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Ali E., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan M.K. ve E.K., polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.