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Antalya’da 12 binin üzerinde çocuk kalp ameliyatı deneyimine sahip Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, pankreas kanseri sebebi ile tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, pankreas kanseri sebebi ile hayatını kaybetti.

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