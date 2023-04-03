Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, pankreas kanseri sebebi ile hayatını kaybetti.
Antalya’da 12 binin üzerinde çocuk kalp ameliyatı deneyimine sahip Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, pankreas kanseri sebebi ile tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.
Kayıpmaz’ın vefat haberini, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi kardeşi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sosyal medya hesabından paylaştı. Kayıpmaz’ın vefat haberini öğrenen çalışma arkadaşları yasa boğuldu. Öte yandan, Çağrı Kayıpmaz’ın cenazesinin bugün öğle namazınızı müteakip Ankara Kızılca Mahallesi H. Ahmet Kayhan Camii’nde defnedileceği öğrenildi.