Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, her yıl geleneksel hale getireceği "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği Sempozyumu"nun ilkini düzenleyecek. Sempozyumun amacı her yıl çocukların hakları, refahı ve korunması bağlamında önemli bir konuyu ele almak, bilimsel ve toplumsal çözüm önerileri üreterek farkındalık oluşturmak olacak.

Bu yıl 28 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek olan "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği" başlıklı sempozyumun ilk teması olarak "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği" konusunu belirlendi.

Sempozyumun içeriği ile ilgili bilgi veren OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ercümend Ersanlı, “20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların gelişimi, eğitimi, topluma hazırlanması ve onları tehlike ve risklerden koruma konusunda hem ailelere hem topluma hem de devletlere büyük sorumluluklar yüklemiştir. Ancak günümüzde pek çok çocuk, yoksulluk, toplumsal eşitsizlikler ve olumsuz çevre koşulları gibi nedenlerle çalışmak zorunda kalmakta, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak büyük riskler altında yaşamını sürdürmektedir. Bu sempozyumda, ülkemizde ve dünyada çocuk işçiliğinin boyutları, nedenleri, çocuk işçiliğine maruz kalan çocukların yaşadığı psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar, bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar ve uygulamalar ele alınacak, uzmanların görüş ve önerileriyle çocuk haklarının korunmasına yönelik somut adımların atılması hedeflenecektir. Sempozyum; akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk hakları savunucuları, kamu kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelerek çocuk işçiliği sorununu derinlemesine tartışacağı, çözüm odaklı bir platform olacaktır. bu ilk sempozyumumuza, çocuk haklarına duyarlı tüm akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve ilgilileri davet etmekten büyük onur duyuyoruz. Bu işbirliği fırsatı ile çocuklarımızın haklarını savunmak ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için yapacağımız tartışmalar ve üreteceğimiz çözüm önerileri ile hep birlikte güçlü bir ses olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sempozyumun amaçları ise şu şekilde:

"Çocuk hakları temelinde çocuk işçiliği sorununun ele alınması, çocuk işçiliğinin altında yatan psiko-sosyal ve ekonomik nedenlerin incelenmesi, sosyal politika önerilerinin geliştirilmesi ve bu politikaların nasıl uygulanabileceği üzerine çözüm önerileri sunulması, çocuk işçiliğiyle mücadelede aile, toplum ve devletin rollerinin tartışılması, çocukların korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası başarı örneklerinin paylaşılması."