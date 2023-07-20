Edirne’de ağabeyinin arkadaşının kutu içinde getirdiği yavru ördeği sahiplenen 14 yaşındaki Emir Taha Samanoğlu, ona gözü gibi bakıyor ve her gün arkadaşı ile gezer gibi gezdirmeye çıkarıyor.

14 yaşındaki Emir’in sahiplendikten sonra ’Reis’ adını verdiği yavru ördek ile arasındaki bağ görenleri hayrete düşürüyor. ’Reis’ adını verdiği yavru ördeği bir an olsun yanından ayırmayan Samanoğlu, hayvan sevgisi ile örnek oluyor.

Edirne’nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde yavru ördek ’Reis’ ile birlikte dolaşan Samanoğlu’nu görenler gözlerine inanamıyor. Oyuncak sanan da oluyor, yanına gelip seven de fotoğraf çekilmek isteyen de oynuyor.

Yavru ördeği görünce şaşırdığını söyleyen vatandaşlardan Tahir Himmet, küçük yaşına rağmen bu hayvan sevgisinin çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

"Sabah, öğlen, akşam bakıyorum, gezdiriyorum"

Ağabeyinin arkadaşının bakamadığı için yavru ördeği kutunun içinde kendilerine getirdiğini söyleyen Samanoğlu, "Sabah, öğlen, akşam bakıyorum, gezdiriyorum. Sabah bazen turistler görüyorum. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. Isırma huyu yok. Gece gelip yatağıma tık tıklıyor. Uyanıp kucağıma alıyorum. Bazen benim yanıma, bazen de kendi yatağında yatıyor. Ona gözüm gibi bakıyorum. Bir insanın gözüne bir şey olursa sanki onun da canı acıyor. Hayvanları çok seviyorum. Reis adını koydum. İsmi yürüyüşünden geliyor. Bazen Reis dediğim zaman yüzüme bakıyor. Görenler oyuncak mı diyor şaşırıyor" dedi.