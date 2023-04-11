Depremzede çocuklar, Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk İftarı’nda ağırlandı.

Türk Kültür ve Sanat Derneği, bu yıl 31’incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Çocuk İftarı’nda İzmir’de ikamet eden depremzede çocukları ve Sokak Çocukları Derneği’nden 70 çocuğu ağırladı. Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında; Karagöz Hacivat gösterisi sunuldu, çocuklar davulcu, fenerci ve piyango çekilişinde eğlenirken, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramları ile de güzel anlar yaşadılar.

Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayla Yücetürk yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı, insanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin güçlenmesine vesile olur. Sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. Cocuk iftarı ise eski bir geleneğimizdir. İlk olarak 1960’lı yıllarda İstanbul’da mütefekkir-yazar Samiha Ayverdi başlatmıştır. Amacı, çocuklara Ramazan’ı ve orucu anlatmak ve sevdirmektir. İslam’ın ve Ramazan’ın sevgi ve paylaşma ruhunun, çocuklara hitap eden eğlencelerle yaşanmasıdır. Onları bir birey olarak görmektir. Biz de Dernek olarak, kurulduğumuz 1990 yılından beri bu geleneği devam ettiriyoruz. Onların bu gecede mutlu olmalarını ve kendilerini özel hissetmelerini sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Ardından Derneğin kurucu başkanı Sevgi Özküzne de diş kirası hakkında bilgi vererek, “Diş kirası; iftarımıza geldiniz, dişleriniz aşındı, teşekkür ediyoruz anlamına gelen ve misafirlere iftardan sonra takdim edilen hediyelerdir. Zarif ve eski bir Türk adetidir. Biz de bu gece misafirimiz olan sevgili çocuklarımıza bu güzel geleneğimizi yaşatmak istedik” dedi.

İftar programı, çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.