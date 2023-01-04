DÜZCE (İHA) – Düzce’de çocuk hırsız bir mağazanın önünden pazar arabası çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, esnaf ise çocuğun ailesine isyan etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çocuk hırsız bir mağazanın önünden pazar arabası çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, esnaf ise çocuğun ailesine isyan etti.

Düzce’de iki farklı mağazada yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olay Bolu Caddesi üzerinde bulunan mağazada meydana geldi. Çocuk hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden mağazanın önünde bulunan pazar arabalarından bir tanesini aldı. Bir kadına da hangisini alıp almayacağını gösteren hırsız, daha sonra diğer ürünü alıp ilk aldığını geri bırakmasının ardından bölgeden uzaklaşıyor.

"Aileler çocuklarına hırsızlığı öğretiyor"

Mağaza sahibi Handan Vuralan Durdu, hırsızlık olaylarının son zamanlarda artış gösterdiğini ifade ederek, "Maalesef böyle bir olay yaşadık. İlk defa da böyle bir olay yaşamadık. Daha önce de başımıza gelmişti. Öyle aileler var ki, çocuklarını hırsızlığa teşvik ediyor. Çocuklara saygıyı, sevgiyi, dini öğretmeleri gerekirken hırsızlık öğretiyorlar. Bundan da hiç utanmıyorlar. Çocuklardan önce ailelerin eğitim alması lazım. Bir insan çocuğunu suça teşvik ediyorsa o çocuk ileride daha kötü suçlar işleyebilir. Bu çocuk hırsızlığı suç olarak görmüyor. Çünkü ona bunu yaptıran ailesi. Ailesinin doğruyu yaptırdığını zannediyor. İlerde de bu çocuklar hırsızlıktan daha öteye gidecekler. İnsanlara zarar verecek boyuta gidecekler ve onlar için bu durum normal olacak. Biz çalınan malımız ile kaldık evet çalınan mal olsun ama bu aileler yüzünden çocuklarımızın geleceği çalınıyor" dedi.

Kasiyerin yoğunluğunu fırsat bildi, 2 telefonu kaşla göz arasında çaldı

İkinci hırsızlık olayı ise Akçakoca - Düzce D-655 Karayolu üzerinde bulunan bir mağazada yaşandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, mağazanın yoğunluğunu fırsat bilerek kasiyerin bulunduğu alana geldi. Hırsız bir süre bekledi ve kasiyerin yoğun olduğu bir anda kasada bulunan 2 telefonu çaldı. Kısa bir süre mağazada gezinen adam, daha sonra eline aldığı telefonları cebine koyarak mağazadan ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.