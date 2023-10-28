Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal hasta kabulüne başladı.

Tüm branşlarda olduğu kadar erişkin ve çocuk yan dal branşları ile de kadrosunu güçlendiren Medical Point Gaziantep Hastanesi, teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonellerini bünyesine ekliyor. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ekrem Ünal Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosunun bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

Profesör Doktor Ekrem Ünal, 1995 ile 2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 ile 2007 yıllarında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor unvanıyla, 2007 ve 2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nda uzman doktor olarak görev yaptı. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2021 yılında aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nın Profesör kadrosunda yer aldı. Prof. Dr. Ekrem Ünal’ın, Amerika ve Avrupa’daki bilim insanları ile birlikte Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve İmmunlojisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında kabul gören prestijli dergilerde 150’den fazla yayını bulunmaktadır. Bununla birlikte, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ekrem Ünal, 10’u aşkın hastalığın ilk kez tanı konulmasında ve tedavisinde aktif rol almıştır. Bu hastalıkların keşifleri bilim dünyasında da önemli bir yere sahiptir. Profesör Doktor Ünal, ’Avrupa Kemik İliği Nakli Doğumsal Hastalıklar Çalışma Grubu’nda ülkeyi başarı ile temsil etmektedir. Münih Ludwig Üniversitesi ile nadir hastalıkların tanı ve tedavisi için Amerika, Kanada, Avusturya, İran, İsrail, Kolombiya, Endonezya, Brezilya gibi ülkeler ile ortak çalışmalar yaparak, ülkemizi temsil etmekte ve ortak bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ekrem Ünal, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Uluslararası Pediatrik Onkoloji Topluluğu (SIOP), Avrupa Kan ve İlik Nakli Grubu’na (EBMT) üyedir. Profesör Doktor Ekrem Ünal’ın uzmanlaştığı hastalıklar ve tedavi yöntemleri ise Lösemi, Lenfoma, Beyin Tümörleri, Nöroblastom, Nefroblastom (Wilms tümörü), Yumuşak doku sarkomları, Germ hücreli tümörler, kemoterapi, akıllı ilaçlar, çocukluk çağı kanserlerinde hücresel tedaviler, CART hücreleri, Anemiler (Demir, Vitamin B12 eksiliğine bağlı), Trombositopeni, Doğumsal Nötropeni, Aplastik anemi, Myelodisplastik Sendrom (MDS), nadir hematolojik hastalıklar, Kemik iliği Nakli ve genetik tedaviler hedefe yönelik tedavi yaklaşımları olarak öne çıkmaktadır.