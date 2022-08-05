Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Uzman kadrosu, teknolojik açıdan yeni nesil cihazları ve fark oluşturan hizmetleriyle adından söz ettiren Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan Kimdir

2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İngilizce Tıp Eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, 2010’da ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını gerçekleştirdi. 2017 yılında ise Yan Dal Uzmanlığını ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Ana Bilim Dalı’nda yaptı.

Türkiye’nin birçok yerinde görev alan Uzm. Dr. Gülşan, ilk olarak Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak ardından Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev aldı. Uzm. Dr. Gülşan Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Gastroenteroloji yan dal Araştırma Görevlisi, Sivas Numune Hastanesi’nde Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı ve son olarak Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyuma katılan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan, Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği üyesidir.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan gerçekleştirdiği açıklamada, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde çocuklarda üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi işlemleri yapıldığına dikkat çekerek, endoskopi işleminin çocuklar için uygun boyutta olan endoskopi cihazı ile ameliyathane koşullarında gerçekleştirildiğini belirtti. Uzm Dr. Gülşan, “Damardan verilen ilaçlarla uyutulan hastamız herhangi bir ağrı hissetmediği gibi, işlem sonrasında yapılan işlemi hatırlamamaktadır. Üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi sonrasında hastaları birkaç saatlik izlem sonrasında evlerine dönebilmektedir” dedi.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzm. Dr. Meltem Gülşan’ın ilgi alanları ise, Beslenme bozuklukları, sindirim sistemi ile ilişkili besin alerjileri, kabızlık, dışkı kaçırma, akut ishaller, kronik ishaller, emilim bozuklukları, kronik (devamlı veya tekrarlayan) karın ağrıları, üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları, Reflü (Gastroözofageal Reflü hastalığı),Gastrit, Peptik ülser, Çölyak hastalığı, Anal çatlak (fissür), hemoroid, Kistik fibrozis, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Akut-kronik viral hepatitler, Metabolik karaciğer hastalıkları, Otoimmun ve toksik karaciğer hastalıkları, Direkt bilirübin yüksekliği ile giden safra yolu ve karaciğer hastalıkları, Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları (taş), Akut ve kronik pankreatitler olarak sıralanmaktadır.