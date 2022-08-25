Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, Çermik Karate Turnuvasından büyük başarıyla döndü.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, Çermik Karate Turnuvasından büyük başarıyla döndü.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde düzenlenen Çermik Karate Turnuvasında Adıyaman’ı 5.sıraya taşıyarak 7 madalya ile dönen çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Zorlu bir turnuvada elde edilen başarının gururunu yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Çeşitli sebeplerle ailelerinden yoksun kalan ya da hayatlarının bir noktasında yaşının küçüklüğüne göre büyük dertlerle baş başa kalmış çocuklar himaye altına alınarak geleceklerinin topluma yararlı bir şekilde geliştirilmesi en önemli vazifelerimizdendir. Biz bu bilinçle çocuklarımızın toplumsal hayata uyumlarını sağlarken aile şefkati, sevgisi ve ilgisi içerisinde sosyal, sportif ve kültürel alanları kapsayıcı tüm gelişimlerini desteklemeyi eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktayız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın akademik gelişimlerini desteklememizin yanı sıra farklı gelişimsel alan yönlerini ortaya çıkarma yaklaşımlarımızı her daim inovasyon içerisinde arttırmakta ve sürdürmekteyiz. Bu minvalde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüz ve Karate Antrenörümüz İsmail Günay’ın, karate alanında başarı gösteren çocuklarımızı yetiştirmeleri bizim gurur tablolarımızdan bir tanesini oluşturmaktadır. Bu tablomuzu Diyarbakır’da düzenlenen karate şampiyonasında da çocuklarımızın elde ettikleri başarılarıyla taçlandırmış olduk. Bu vesileyle ilimizi 5. sıraya taşıyarak 7 madalya kazanan çocuklarımızı tebrik ediyor, bu başarıya ulaşmalarına katkı sağlayan ve emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.