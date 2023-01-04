Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Çocuk Evleri Sitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Çocuk Evleri Sitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler ile yakından ilgilenerek eğlenceli vakit geçiren Kaymakam Öztürk, yeni yılın güzellikler getirmesini temenni edip öğrencilerle pasta kesti. Kaymakam Öztürk’e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Emre Erdal ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir eşlik etti.

Gençlere birlikte büyük bir aile olduklarını belirten Kaymakam Öztürk, her türlü hizmetleriyle tüm çalışanları ile birlikte gençlere mutlu bir gelecek bırakmaya çalıştıklarını belirtti.