Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyaca ünlü Çocuk Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu’nu İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyaca ünlü Çocuk Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu’nu İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması çerçevesinde, Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapacağı "Fadiş’in İzinde’ projesi için Çocuk Edebiyatı Yazarı, Gülten Dayıoğlu’nu İstanbul ‘ da evinde ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Okul Müdürü Ömer Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Kemal Kılıç, Okul Proje Koordinatör Öğretmeni İbrahim Erkan Demir ve proje ekibi öğrencileri yer aldı.

Ziyaret esnasında proje ekibinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Gülten Dayıoğlu, “Fadiş” kitabının kendi hayatından taşıdığı izleri, kitabın gizemini, doğuşunu, Emet Örencik Köyünde yaşadığı anıları, bu anıların kitaptaki yerini ve kitaba yansımasını o anları sanki tekrardan yaşıyormuşçasına duygulanarak anlattı.

Çocuk Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu’na yapmış oldukları ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, "Göstermiş oldukları misafirperverlikten ve sıcak ev sahipliği yapıp kendi evimizdeymiş gibi hissettirdiklerinden dolayı hemşerimiz Gülten Dayıoğlu’na, oğlu Avukat Murat Dayıoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.