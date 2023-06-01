Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı 1 yılda 21 bin 891 ziyaretçiyi ağırladı. Menteşe’de çocukların bilimsel gelişimine katkı sağlayan bilim parkı, içerisindeki bilimsel deney setlerinin yanı sıra Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi ile de teknolojiye ve bilime meraklı gençlerin ilgi odağı oluyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çocukların ve gençlerin bilim parkına olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Çocuk Bilim Parkımız açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Sadece kent merkezinden değil çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimiz de var. Parkımız 1 yıl da 21 bin 891 ziyaretçiyi ağırladı. Bu çok önemli bir rakam. Zira çağımız bilim ve teknoloji çağı. Bu çağı gençlerimiz ancak bilimin ışığında ilerleyerek ve teknolojiyi yakından takip ederek yakalayabilirler”

Başkan Gümüş park içindeki deney setleri ile çocukların eğlenerek öğrendiğini belirterek, “Parka gelen çocuklar farklı deney setlerini kullanarak bilimin temel prensiplerini, fiziğin kurallarını eğlenerek öğreniyorlar. Bu yöntem onların daha kolay öğrenmelerine ve edindikleri bilgilerin daha çok akıllarında kalmasına yardımcı oluyor. Uzman eğitmenlerimiz de bu süreçte parkı ziyaret eden çocuklarımızın her zaman yanlarında oluyorlar.” dedi. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezindeki ücretsiz eğitimlerin devam ettiğini kaydeden Başkan Gümüş sözlerine şöyle devam etti, “Ortaokul ve lise düzeyinde 23 öğrenciye Kodlama Eğitimi ve Robotik Proje hazırlanması eğitimleri veriyoruz. Verdikleri görevleri yerine getiren robotik projeler yapan çocuklarımızı en kısa zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda yapılacak yarışmalara göndermeyi hedefliyoruz. Yine lise düzeyinde 14 öğrencimiz de Mobil Oyun Geliştirme eğitimleri alıyorlar. Eğitimler sonucunda Menteşeli Efe, Mini Golf ve Space Time oyunlarını geliştirdiler. Patentini aldığımız Menteşeli Efe Oyunu akıllı telefonlarda ve masa üstü bilgisayarda oynanabiliyor. Mini Golf ve Space Time Menteşe Uzay Oyunu da tamamlandı. Bu oyunları da en kısa zamanda akıllı telefonların play-store uygulamasına yükleyeceğiz. Uygulamadan ücretsiz olarak indirilebilecek. Çocuk Bilim Parkımız amacına uygun olarak kentimizin çocuklarına gençlerine hizmet veriyor. Bizim de hedefimiz zaten buydu. Çocuklarımızın, gençlerimizin bilim ve teknolojiyle iç içe olmaları ve kendilerini bu yönde geliştirmeleri. Ülkemizin geleceği, yeni neslin bilimi ve aklı kullanarak Ata’mızın yolunda ilerlemesine bağlı. Menteşe Belediyesi olarak bizler de bu aydınlık yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün saat: 10.00 ile 19. 00 arası ziyarete açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkını ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Menteşe Belediyesi’nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan dâhili 5310’a bağlanarak randevu alabiliyorlar.