Çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla Bayburt Devlet Hastanesinde görevli ebelere, hemşirelere, birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ’Dünyada ve Türkiye’de Bebek Dostu Programı, Emzirme Göstergeleri, Süt Sağma ve Relaktasyon’ konularında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ ile çocuklarda meydana gelen ölüm ve hastalık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Bayburt’taki sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenerek, sağlık personelinin konu hakkında bilgilenmesi sağlandı. Çocuk, Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından verilen eğitimde, ’Dünyada ve Türkiye’de Bebek Dostu Programı, Emzirme Göstergeleri, Süt Sağma ve Relaktasyon’ konuları ele alındı. Eğitim sonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sebahattin Canmemiş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Turan ve Uzman Ömer Namık Hoso tarafından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.