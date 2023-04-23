Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Raziye Rana Çelebi’ye devretti. Başkan Çelebi, ilk talimatı yeşil alanların korunması ve arttırılması oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu devrettiği Raziye Rana Çelebi ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir teslim töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Raziye Rana Çelebi’ye devretti. Devir teslimde Raziye Rana Çelebi’ye Okul Müdürü Mehmet Karataş, öğretmenleri, annesi Gülsüm Çelebi ve babası Mehmet Özyılmaz eşlik etti.

"Çocuklara büyük görevler düşüyor"

Koltuğu Raziye Rana Çelebi’ye devretmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Böcek, “Bugün geleceğimizin teminatı siz çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. Bugün bu koltuğun sahibi sevgili Raziye Rana Çelebi kızıma, ailesine, okulumuzun müdürüne çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamakta karanlığa karşı olan öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Ata’mızın devrimlerine, Cumhuriyet’imizin temel değerlerine sahip çıkarak yetişecek sizler bu koltukların sahibi olacaksınız. Bu vesileyle ailen başta olmak üzere öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Yarının sahipleriyiz"

Başkanlık koltuğunu Başkan Böcek’ten devralan Raziye Rana Çelebi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. “Dünya üzerine bayram hediye edilen ilk ve tek çocuklar bizleriz” diyen Çelebi, şöyle konuştu: “Cumhuriyetin geleceği, yarının sahipleriyiz. Bizlere güvenen, evlatları gibi gören Ata’mızı saygı ve minnetle yad ediyorum. Bizler için mücadele eden silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum. Cumhuriyeti siz kurdunuz bizler Cumhuriyet için büyüyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu ülkenin çocukları olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

"Yeşil alanların arttırılması için talimat verdi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu devralmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çelebi, “Şehrimizin tüm güzellikleri belediyemize emanet. Hızla gelişen, ihtiyaç alanları artan bu güzel şehrin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini koruyarak hizmet etmek için Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz” dedi. Daha sonra yeşil alanların korunması ve artırılması için talimat veren Çelebi, “Bunun yanında halkın huzur içerisinde dinlenebilecekleri park ve bahçe çalışmalarına özenle devam ediyoruz. Çocuklarımız için güvenle oynayabilecekleri alanları özenle hazırlıyoruz” diye konuştu.