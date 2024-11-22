Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yararlanan çocuk sayısının 78 bini aştığı açıklandı.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen ve Türkiye’de 4’üncü, Eskişehir’de ise ilk olan merkez gerçekleştirdiği çalışma ile örnek bir merkez olarak gösteriliyor. Muayeneye giden çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izleyip eğitimlere katılırken, bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde 4-18 yaş grubu çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 78 bin 723 çocuk taramadan geçtiği ve 37 bin 128 çocuğun da tedavi edildiği açıklandı. Ayrıca 5 bin 824 çocuğa psikolojik destek sunulduğu ve 25 bin 489 çocuğa eğitim verildiği belirtildi.

“Burada yapılan iş çok kıymetli”

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Öncelikle mesleğim diş hekimliği. Belediye başkanlığını bir görev olarak addederim. Belediye başkanlığı olunca da bu hekimlik duygum ön planda oldu. Hep kafamda olan çocuklarımız için bir ağız diş sağlığı merkezi açmaktı. 2013 yılında Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini açtık. Bilinir, sağlık ağızdan başlar. Kafamda, Tepebaşı bölgesinde yaşayan çocuklarımızın ’Sıfır çürük’ olması konusu hedef oldu. Çünkü bunu İsveç başarmıştı. 10 yılda çocukların ağızlarındaki çürüğü sıfırlamışlardı. Bunun 2 yolu var; biri tedavi edici yöntem, diğeri ise koruyucu hekimlik. İnsanın hastalanmadan korunması çok önemli. Polikliniğimizde de koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. 78 bin 723 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz, 37 bin 128 çocuğumuzu tedavi etmişiz. Bu çok önemli bir sayı. Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için buradaki yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Memnuniyetimiz yüksek çünkü anne babalarla karşılaştığımızda kliniğin ne kadar değerli olduğunu, insanların anlamaya başladığını gördük. Bu da bizim memnuniyetimizi artırdı. Hep birlikte çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinci aşılamak, onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlayacağız” dedi.

"Çok değerli meslektaşlarımın işlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum"

Diş Hekimleri Günü ve Ağız Diş Sağlığı Günü dolayısıyla da değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, “Ben buradan çok değerli meslektaşlarımın bu önemli günlerini kutluyorum. Onların kentimize de çok iyi hizmet verdiğini çok yakinen biliyorum. 15 yıl yaklaşık oda başkanlığı yapmış bir hekim olarak çok değerli meslektaşlarımın işlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.