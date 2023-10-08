Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, yeni yerine taşınarak çalışmalarına yeni adresinde devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 yılında faaliyete geçirdiği ve 75 bin çocuğa hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 9 Ekim Pazartesi günü itibarıyla hizmete ara verecek ve çalışmalarına yeni adresinde devam edecek.

Mülkiyeti Tepebaşı Belediyesi’ne ait olan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde yer alan yeni yerine taşınma hazırlıkları devam eden merkez, en kısa sürede kent çocukları için hizmet etmeyi sürdürecek.