Düzce’de gençler Muncurlu’da yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin duvarlarına çizgi film karakterleri ile çizerek boyadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden gençler, Muncurlu’da yapımı devam eden Çocuk Acil bölümünde çalışma gerçekleştirdi. Gençler çocukların hastanede daha mutlu zaman geçirebilmeleri, çocukların korku ve streslerini yenebilmeleri için acil servisin duvarlarına çizgi film karakterleri, hayvan figürleri ve doğa resimleri çizerek boyadı.