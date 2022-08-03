“Çocuğunuzun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız” sorusunu yanıtlayan Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Mustafa Arı, bu konuda uygulanan testlerin ailelere yol gösterdiğini söyledi.

“Çocuğunuzun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız” sorusunu yanıtlayan Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Mustafa Arı, bu konuda uygulanan testlerin ailelere yol gösterdiğini söyledi.

Birinci sınıfa başlayacak çocukların okula hazır olup olmadığını bilmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Arı, “Gerek derslerde başarısızlık gerek sosyal adaptasyon sorunları çocuklarda okuldan soğuma durumu oluştururken, diğer yandan uzun vadede psikolojik problemlerin de önünü açabiliyor.” şeklinde konuştu.

Birinci sınıfa başlayacak çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bazı testler olduğunu aktaran Arı, “Bu testler; okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri bünyemizde uzman psikologlarımız tarafından bu testi uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) nörolojik bir hastalık olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Arı, DEHB’nin semptomları üç genel kategoriye ayrıldığını, bunların; dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik olduğunu söyledi. DEHB olan birinin başarılı olması veya belirli bir başarı elde edebilse de tam kapasitesini kullanabilmesinin olanaklı olmadığını dile getiren Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dikkat testleri: dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlamayı aynı anda ölçen testlerdir. Uzmanlar bu testin dönem ortası ve dönem sonu değil eğitim öğretim yılı başlamadan yapılmasının daha doğru olduğunu belirtmektedirler. Bu testler Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri bünyemizde uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.”