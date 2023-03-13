Denizli’de 15 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi tarafından öldürülen anne, son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda; Hıdır Tutal, kızı B.T.’nin yanında 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal’ı (47) defalarca ateş ederek öldürdü. Kızını dışarı çıkarıp kapıyı kilitleyen baba, polis geldiği anda aynı silahla başına ateş ederek kendini ağır yaraladı. İtfaiye tarafından kapının açılması sonrası, annenin hayatını kaybettiği belirlendi, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya şahit olan kız çocuğu ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğun ifadesi, pedagog eşliğinde alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından annenin cansız bedeni, yakınları tarafından alındı. Sonrasında Arzu Tutal, Günel ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesinde toprağa verildi. Özel bir hastaneye sevk edilen ve ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan babanın hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.