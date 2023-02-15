Samsun’da, 9 yaşındaki erkek çocuğunu kaybettiğini iddia eden İran uyruklu şahıs, Piazza AVM’nin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Samsun’da, 9 yaşındaki erkek çocuğunu kaybettiğini iddia eden İran uyruklu şahıs, Piazza AVM’nin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki Piazza AVM’de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’de çocuğunu kaybettiğini iddia eden İran uyruklu Nasser Seyyidgahrani (56), AVM’nin terasındaki bariyerleri aşıp intihara kalkıştı. Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İranlı tercümanın gelmesi ile ikna edilen Nasser Seyyidgahrani, AVM’nin terasında biraz daha yürüdükten sonra ekipler tarafından tehlikeli bölgeden içeri alındı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Seyyidgahrani, daha sonra ifadesinin alınması için polis ekipleri tarafından Irmak Polis Merkezi’ne götürüldü. Çevreye toplanan vatandaşlar ise olayı film izler gibi izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaylı AVM

İntihar teşebbüsünün olduğu AVM’de 2017 yılı Mayıs ayında yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak öldürülmüştü. AVM’nin terasında da birçok kez intihar girişiminde bulunulmuştu.