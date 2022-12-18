Kocaeli’de, çocuğunu hastaneye götürmek için yola çıkan sürücünün idaresindeki kamyonet, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü ve hasta çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de, çocuğunu hastaneye götürmek için yola çıkan sürücünün idaresindeki kamyonet, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü ve hasta çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Topçular Caddesi’nde bulunan Alemdar Köprüsü’nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü G.S., çocuğunu hastaneye götürmek için 34 KE 2416 plakalı kamyonet ile yola çıktı. Seyir halindeki kamyonet ile H.T. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Çarpışma neticesinde iki araç da savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi sürücüsü sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. G.S.’nin ismi öğrenilemeyen hasta çocuğu da Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.