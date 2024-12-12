Samsun’un Bafra ilçesinde çocuğunu hastaneye götürürken otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu.

Kaza, İshaklı Mahallesi İshaklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu hastaneye götüren Volkan Günaydın kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların arasından yaya olarak yolun karşısına geçerken sol şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.