Diyarbakır’da, menopoz ve miyom olduğu gerekçesiyle çocuğu olmayacak denilen 10 aylık evli çift, PRP, fitoterapi ve eksozom tedavisi alarak gebelik müjdesi aldı.

10 aylık evli olan Gülistan-Cebar Karaş çifti, çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan başarısız sonuçlar alan Karaş çifti, tedavi almaya karar verdi. Gülistan Karaş, gittiği sağlık merkezlerinde menopoz ve miyomu olduğu için çocuk sahibi olamayacağı cevabını aldı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Gülistan Karaş, aldığı PRP, fitoterapi ve eksozom tedavileri sonucu pozitif sonuç haberini aldı.

Prof. Dr. Çoksüer, çocuğu olmaz denilen hastasına PRP, fitoterapi ve eksozom tedavisi verdiklerini belirterek, hastasının gebelik haberi aldığını söyledi.

Gülistan Karaş, 10 aylık evli olduğunu, 3’üncü ayında özel bir hastaneye gittiğini söyledi. Karaş, “Erken menopoz ve miyom var dediler. Üniversite hastanesine gittim, tüp bebek dışında olmaz dediler. Başka bir hastaneye de gittim, İzmir ve Ankara’ya gönderdiler. Hakan hocayı duyunca hiç düşünmeden buraya geldim. Doğru tedavi ile bu sonucu aldık. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. PRP ve eksozom tedavi aldıktan sonra gebelik müjdesi aldım” dedi.