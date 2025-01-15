Adana’nın Kozan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Mahallesi’nde evin önünde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanmış ve Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Olaydan sonra jandarma ekipleri düğünde ateş ettiği öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı iddia edildi.