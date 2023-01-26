Çocuklarda travmaya bağlı yerinden çıkan diş süt dişi ise herhangi bir müdahalede kesinlikle bulunulmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Diş Hekimi Zeynep Başak Yılmaz, “Kırılan diş daimi diş ise atılmamalı, sütün içine koyulup acilen diş hekimine götürülmeli ve diş yerine yerleştirilmelidir” dedi.

Çocuklarda travmaya bağlı yerinden çıkan diş süt dişi ise herhangi bir müdahalede kesinlikle bulunulmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Diş Hekimi Zeynep Başak Yılmaz, “Kırılan diş daimi diş ise atılmamalı, sütün içine koyulup acilen diş hekimine götürülmeli ve diş yerine yerleştirilmelidir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocuklarda travmaya bağlı diş kırıklarında yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda sıklıkla düşme, çarpışma gibi durumlarda ön dişlerin travmaya maruz kaldığını söyleyen Uzm. Dt. Yılmaz, “Ön dişlerin ya da arka dişlerin kırıldığı durumlarda çocuğun genel sağlıyla ilgili ciddi bir problem işareti bulunmuyorsa, acil bir şekilde diş hekimine başvurulmalıdır” diye konuştu.

“Enfeksiyon riski açısından beklenmeden diş hekimine götürülmeli”

Travmaya bağlı yerinden çıkan diş süt dişi ise herhangi bir müdahalede kesinlikle bulunulmaması gerektiğini ancak yine de çevre dokuların gördüğü muhtemel hasarın değerlendirilmesi ve enfeksiyon riskinin önüne geçilebilmesi için acilen diş hekimine başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dt. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Travma sonucu hasar görmüş dişlerde müdahale zamanı ne kadar erken olursa tedavinin başarısı da o derece yüksek olur. Eğer daimi dişin kırık parçasını bulabilirseniz mümkünse temiz suya koyup diş hekimine götürün, kırık parçanın uygun olduğu durumlarda hekiminiz bu parçayı dişe geri yapıştırabilir. Kırık parçanın dişe geri yapıştırılması, daha estetik sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ancak kırık parçanın bulunamadığı ya da çoklu kırık sebebiyle yapıştırılmanın yapılamadığı durumlarda da diş rengine uygun kompozit rezin dolgularla istenilen estetik ve fonksiyon geri kazandırılabilir.”

Fırçalama sabunlamaya yapmayın

Yerinden çıkan diş daimi diş ise; köküne dokunmadan tutarak temiz akan su altında yıkanması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Yıkarken kesinlikle fırçalama, sabunlama gibi kökteki canlı dokulara hasar verecek bir işlem yapılmamalıdır. Eğer yerine yerleştirebiliyorsa, dişi çıktığı yere yerleştirmesi en iyi sonucu verir. Ancak ebeveyn bunu yapamıyorsa dişi sade süt içine koyup (mümkünse light süt) acilen diş hekiminize başvurmalıdır. Yerinden çıkan dişlerin tekrar yerleştirilmesinde süre çok önemli olduğundan olabildiğince çabuk diş hekimine başvurmak tedavinin başarısını arttırmaktadır. Diş hekiminiz dişin durumunu değerlendirecek, splintleme denilen sabitleme yöntemi ile dişin yerine tekrar tutunmasını sağlayacak, dişin gelişim aşamasına göre gerekli tedavi planlamasını yapacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.