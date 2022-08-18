Merkez Dere Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında 5 yaşındaki Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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