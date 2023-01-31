Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde AKM’de sevenleriyle buluşan yazar Merve Gülcemal “Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum” konulu konferans vererek ailelere dini sevdirmek konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde AKM’de sevenleriyle buluşan yazar Merve Gülcemal “Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum” konulu konferans vererek ailelere dini sevdirmek konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür programlarında Türkiye için değerli, tanınmış isimleri Sakaryalılarla buluşturdu. Takvimin son konferansında ise ünlü yazar Merve Gülcemal misafir edildi. AKM’de gerçekleştirilen “Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum” isimli konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yazar Gülcemal, hayatından kesitlere yer verdiği programda birbirinden önemli konulara değindi ve çocuklara dini en kolay şekilde sevdirmenin yollarını anlattı.

Gülcemal konuşmasında sevginin öğretmede çok önemli bir tuttuğunu ifade ederek, “Çocuklarımıza dini sevdirmenin tek bir formülü var. O da sevgidir. Bizler karşılaşabileceğimiz birçok problemi sevgiyle aşabiliriz. Dolayısıyla evlatlarımızı sevgiden mahrum etmeyeceğiz. Allah bize emanet ettiği evlatlarımızı güçlü bir sevgi kurmanın kimseye bir zararı dokunmaz. O sevip yaratmış benim sevmemden hiç rahatsız olabilir mi? Elbette hayır. Dolayısıyla bizler çocuklarımızı sevgi ve şefkat dairesi içinde büyütmeliyiz” diye konuştu.

Yazar Gülcemal konuşmasının devamında çocuklarla olan iletişim yöntemlerine vurgu yaparak, “Çocuklar duyduklarından çok gördüklerine bakarlar, senden ne görüyorsa onu yaparlar. Onlara doğru bir rol model olabilmek için davranış biçimlerimiz konusunda olabildiği kadar dikkatli ve kontrollü olmalıyız. Yeri geldiğinde çocuğumuzla çocuklaşmayı bilmeli ve onların seviyesine inebilmeliyiz. Yeri geldiğinde de o açığı kapatmak için onlara hafifçe otoritenizi hissettirin” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından seyircilerin sorularını yanıtlayan Gülcemal, katılımcılara imza vererek hatıra fotoğrafı çekildi.