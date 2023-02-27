Bolu’da geçirdiği trafik kazası nedeniyle 11 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Berat Sezer’in babası Ümit Sezer, hastaneden gelecek sevinçli haberi bekliyor. Acılı baba, evladının kazadan saatler önce istediği eşofman takımını aldığını belirterek, “Belki giyecek belki giyemeyecek. Çocuğumuzun durumunda bir gelişme yok” dedi.

Bolu’da geçirdiği trafik kazası nedeniyle 11 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Berat Sezer’in babası Ümit Sezer, hastaneden gelecek sevinçli haberi bekliyor. Acılı baba, evladının kazadan saatler önce istediği eşofman takımını aldığını belirterek, “Belki giyecek belki giyemeyecek. Çocuğumuzun durumunda bir gelişme yok” dedi.

Kaza, 16 Şubat tarihinde Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Berat Sezer, Uçar Sokak üzerinden Karadere Caddesi yoluna bisikletiyle gezintiye çıktı. Berat, Karadere Caddesi yolu üzerinde bisikletini kullandığı esnada, aynı caddeden süratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki 14 AU 949 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berat Sezer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücünün denetimli serbestlikten serbest kaldığı öğrenilirken, Sezer’in yaşam mücadelesi ise yoğun bakım ünitesinde 11 gündür devam ediyor.

Olaydan saatler önce Berat’ın kendisini arayarak eşofman takımı almasını istediğini ifade eden acılı baba Ümit Sezer, kaza haberi ile yıkıldı. Baba Sezer, 11 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren oğlunun eşofman takımlarını giyeceğini günü bekliyor.

“Durumu her gün kötüye gidiyor”

Kazayı duyar duymaz şehir dışından apar topar geldiğini söyleyen Ümit Sezer, “İl dışında garsonluk yapıyorum. Olayı duyar duymaz apar topar eve geldim. Hastane ile iletişim halindeyiz, çocuğumun durumu şu anda ağır. Kazayı yol üzerinden geçen bir aile dostumuz görerek bize haber verdi. Ben de apar topar İstanbul’dan geldim. Durumu gitgide her gün kötüye gidiyor. Doktorların tedavisine bir cevap vermedi daha. Sabırla bekliyoruz” dedi.

“Artık yemeden içmeden kesildik”

11 gündür yemeden içmeden kesildiğini ifade eden ve hastaneden gelecek sevinçli haberi beklediklerini söyleyen Ümit Sezer, “Kazadan sonra trafik polisleri aracı bağlamış. Sürücüyü de gözaltına alıp, savcılığa sevk ettiler. Savcılık denetimli serbestlik vermiş. Bu benim çocuğum olmayabilirdi başkasının çocuğu da olabilirdi. Başka bir vatandaşımız olabilirdi. Yani bu araçla, bu yolda tedbirsiz bir şekilde hızlı gidip, başkalarına da zarar verebilirdi. Bu benim çocuğuma denk geldi. 11 günden beri zaten ne bir aile düzenim kaldı, ne bir huzurum kaldı. Artık yemeden içmeden kesildik. Hastaneden gelecek olan haberi bekliyoruz” diye konuştu.

“Beyinde ödemden dolayı hücrelerin yüzde 70’inde ölme var”

Çocuğunun beyin hücrelerinde ölme meydana geldiğini söyleyen Sezer, “En son iki gün önce yoğun bakım ünitesi uzmanımızla görüştüm. Bize gereken bilgileri verdi. ‘Çocuğun durumu şu anda kötüye gidiyor. Tedaviden en ufak bir ışık alamadık’ dediler. Böbreklerinde sıkıntı oluşmaya başlamış. Sıvı kaybından dolayı. Çocuğumun böbrekleri iflas etmek üzere. Beyinde ise ödemden dolayı hücrelerin yüzde 70’inde ölme var. Sonuç bu” şeklinde konuştu.

“Berat benden eşofman takımı istedi”

Kazadan saatler önce oğlunun arayarak eşofman takımı istediğini belirten baba Sezer, “Bunlar benim çocuğumun istekleri. Olay anından bir saat önce, Berat beni arayarak ‘eşofman takımım eskidi baba, bana yenisini alır mısın?’ dedi. Ben gittim çocuğuma bunu aldım geldim. Belki giyecek belki giyemeyecek. Çocuğumuzun durumunda bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.

“Ocağımız söndü”

Berat Sezer’i büyüten babaannesi Bilgen Sezer ise gözyaşlarına hakim olamayarak, “Yüreklerimize acıları koydular. Ateşleri yaktılar. Ocağımız söndü. 10 gündür daha oğlumuz gelmiyor. Yavrumuzu aldılar elimizden. 3 ayların yüzü gözü hürmetine rabbim evladımızı bize bağışlayacak” şeklinde konuştu.