Adıyaman’da, küçük çocuğu kapağı açık olan bagajda götüren otomobilin sürücüsüne adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki çocuk cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Seyir halinde olan otomobilin bagajına konulan çocuk, bir yandan kendini tutmaya çalışmış bir yandan ise bagaj kapağını tutmuştu.

Görüntülerin medyada yayımlanması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekiplerince tespit edilen araç ve sürücüsü hakkında hem idari hem de Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan adli işlem yapıldı.