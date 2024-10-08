Gaziantep’te çocuğa eziyet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Şehitkâmil ilçesinde çocuğa karşı eziyet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs JASAT ekiplerince saklandığı tespit edilen adrese yapılan baskınla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha