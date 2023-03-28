Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan bilgiye göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkeze bağlı Karakoç köyünde bir şüphelinin saklandığı ihbarını değerlendirdi. Ekipler, şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K’nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit edildi.

Kırklareli’de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.