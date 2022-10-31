Yozgat’ta çobanlık mesleği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı ve meralarda bakım gibi bilgilerin yer aldığı ‘Çoban’ isimli kitap çıkarılarak çobanların ve hayvan yetiştiricilerin istifadesine sunuldu.

Yozgat’ta çobanlık mesleği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı ve meralarda bakım gibi bilgilerin yer aldığı ‘Çoban’ isimli kitap çıkarılarak çobanların ve hayvan yetiştiricilerin istifadesine sunuldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Mülayim ile birlikte ‘Çoban’ isimli kitap yayımladı. Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı kitap, hayvan yetiştiricilerine, çobanlara ve üreticilere kaynak oluşturacak. Kitapta çobanlık mesleği, hayvan refahı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı, meralarda bakım, toprak-su muhafaza yapıları ve farklı kullanıma açılan bozulmuş bitki örtülerinin iyileştirilmesi ile doğaya tekrar kazandırılması gibi konular yer alıyor.

Saha çalışmalarını sürdüren ve Yozgat’ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde üreticiler ve çobanlar ile bir araya gelen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, çobanları hem bilgilendirdi hem de istifade etmeleri için onlara ‘Çoban’ isimli kitabını dağıttı.

“Çobanlık kıymetli bir görev”

Yozgat’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin uzun yıllardan itibaren yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, “Yozgat küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok uygun bir coğrafyada bulunmaktadır. Saha çalışmalarında üreticilerle, çiftçiler ve çobanlarla yaptığımız görüşmelerde hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği konusunda bazı bilgi eksiklikleri tespit ettik. Bununla birlikte birtakım çalışmalar yaptık. Çobanlarla ilgili bir kitap yazdık. Çobanlığın önemi ve bilinçli koyun yetiştiriciliğiyle ilgili bir kitap oldu. Zaman zaman yetiştiricilerimize ziyaretimizde çobanlığın, koyun yetiştiriciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Artık bu işi yaparken de daha bilinçli ve düzgün şartlarda yetiştiricilik yapılmasını ve hayvanlardan daha fazla verim alınmasını, yavru verimini artırarak ölüm oranlarının azaltılması için çeşitli çalışmalarımızı devam ettirdik. Yapılan işin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve teşvik etmek için de elimizden gelen çalışmaları da yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Biz bu kitabımızla çobanlık mesleğini daha bilimsel hale getirmek ve çobanlık mesleğinin daha teknik özellikleri üzerinde durmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

“Kitaptan da yararlanacağız”

Musabeyli köyünde çobanlık yapan Resul Karaca ise, “Biz aşağı yukarı 10 yıldır sürekli çobanlıkla uğraşıyoruz, geçim kaynağımız bu, başka da yapacak bir işimiz yok. Çobanlığın birçok özelliğini biliyoruz ama hocamızın kitabından da yaralanacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve bilmediğimiz bilgileri öğreneceğiz. Çobanlığı daha sağlıklı ve daha verimli bir hale getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Kitapları okuyup daha da bilgileneceğiz”

Çoban Servet Şimşek de 18 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyleyerek, “Kitapları okuyup bilgilenip hayvanlarımızı daha iyi yetiştireceğiz. Hayvanlardan daha iyi verim alacağız. Biz bu işin inceliklerini biliyoruz ama hocamızın kitabından da yararlanacağız” ifadelerinde bulundu.