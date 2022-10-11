Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çobanın dağlık alanda bulduğu 5 kilo 150 gram ağırlığa sahip doğal istiridye mantarı görenleri hayrete düşürdü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çobanın dağlık alanda bulduğu 5 kilo 150 gram ağırlığa sahip doğal istiridye mantarı görenleri hayrete düşürdü.

Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde çobanlık yapan Durmuş Çetin, koyun sürüsünü dağlık alanda otlatırken bugüne kadar hiç görmediği kadar büyük olan bir istiridye mantarını yıkılmış bir ağacın gövdesinde fark etti. Akçabelen ve Göynem mahalleleri arasındaki dağlık alanda bulduğu mantarı köy meydanına getiren Çetin, meraklı vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Terazide tartılan mantarın 5 kilo 150 gram ağırlığına sahip olduğu tespit edildi.

Çoban Durmuş Çetin, hayvan otlatırken dağlarda sık sık benzer doğal istiridye mantarlarıyla karşılaştığını ancak bu son bulduğu dev mantarı ilk kez gördüğünü anlatarak, “Sürüde birkaç koyunu eksik görünce dağlık alanda, biraz daha tepelik alana çıkarak kayıp koyunları ararken buldum bu dev mantarı. Yıkılmış bir ağacın gövdesinde duruyordu, yan yatmıştı ağaç. İlk defa böyle büyüğüne rastladım ve merak edip kilogram ağırlığını öğrenmek için köy meydanına getirdim. Gören herkesin ilgisini çekti, şaşırdılar. Hep birlikte mantarla hatıra fotoğrafı da çektirdik. Tarttık, 5 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Bu doğal ortamında kendiliğinden yetişen istiridye mantarları kat kat şekliyle ağaçlarda olur, bölgemizde atar mantarı deriz köy dilinde. Bazı yerlerde ağaç mantarı ya da dalak derler. Ağaç köklerinde ya da gövdesinde olur. Ama insanların da yetiştirdiği istiridyenin doğal olanı bu mantar. Lezzetine doyum olmaz” ifadelerine yer verdi.