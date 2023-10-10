Terör örgütü PKKK’nın 10 Ekim 1987’de Şırnak merkeze bağlı Çobandere köyüne düzenlediği baskında çocuk kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin şehit ettiği 13 vatandaş ve 9 yaralının izleri ilk günkü gibi hafızalarda tazeliğini korurken, Çobandere ve bölgesine yapılan 51 katliamda toplam 351 vatandaş şehit edildi.

Yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan hain saldırılarında çok sayıda sivili katleden terör örgütü PKK 1987 yılında köy baskınlarda kundaktaki bebekleri dahi vahşice katletmesi hafızalardan silinmedi. Hafızalardan silinmeyen saldırıyı kınayan Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, 13 vatandaşın şehit edildiği ve vatandaşın da yaralandığı katliamın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bugünün anısına şehitlere rahmet, gazilere şükran ve ailelerine sabır dilediğini söyledi.

O günleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Güngör, “10 Ekim 1987 yılında bölgemizde yapılan katliamların bir tanesi de Şırnak Çobandere köyü. Aynı zamanda akrabalarımız oluyorlar. Bir gecede alçak ve hain PKK terör örgütü, bebek, yaşlı, kadın demeden vahşice 13 kişiyi katletti. 9 kişiyi de yaraladılar. Biz Ekim ayı geldiği zaman bizler bu tarihi unutmuyoruz. Hep bizim beynimizde canlıdır. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu herkes bilmelidir ki, bebek katili denilen PKK terör örgütü asla ve asla Kürtlerin temsilcisi değildir, olamazlar. Özür dileyerek söylüyorum ki Kürtlerin iti dahi olamazlar. Bölge halkı olarak her daim devletimizin yanındayız. Halkımızın yanındayız ve tek bayrak diyoruz, tek devlet diyoruz, tek millet diyoruz. Bayrağımız ay yıldızlı bayrağımızdır. Bunun dışında hiçbir bayrak tanımıyoruz. Hiçbir örgütte tanımayız. Bu alçak ve hain terör örgütü maalesef Çobandere ile kalmadı. Bölgemizde 51 katliam yaptılar ve bu 51 katliamda 351 masum insan katledildi. Biz her bu ay geldiği zaman şehitlerimizi anıyoruz. Terör örgütünü de lanetle kınıyoruz” dedi.