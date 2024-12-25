Eskişehir’de dişi bir çoban köpeğinden süt emen kuzular, görenleri hayrete düşürdü.

Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bir çoban köpeği, koruduğu sürüde bulunan kuzuları emzirdi. Görenleri hayrete düşüren olay, sürü sahibi Ahmet Özkan tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürüde bulunan çok sayıda kuzunun çoban köpeğinden süt emdiğini görenler duruma inanmakta güçlük çekti.

“Görüntüleri görünce inanamadım, internetten bulup attığını düşündüm”

Çoban köpeğinin sütüyle beslenen kuzulara ilk etapta inanmayarak gidip gördüğünü belirten Rıza Kurt şu ifadeleri kullandı:

“Köyümüzden Ahmet Özkan aradı beni. Köy grubumuzda video paylaşmamı istedi. Görüntüleri görünce inanamadım, internetten bulup attığını düşündüm. Kendisini aradım, “Gel, inanmıyorsan kendi gözünle gör” dedi. Üşenmeden gittim. Gerçekten kuzular çoban köpeğinin peşinden ayrılmıyordu. En ilginci kuzuların köpeğin peşinde olması değil, köpeğin kuzulara duruyor olmasıydı. Köpek, kuzuları benimsemişti. Herhalde bu görüntülerden çıkarılacak çok ders var. Merhamet böyle bir şey olsa gerek.”