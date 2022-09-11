Dünyanın prestijli ev tekstili ve dekorasyonu fuarlarından biri olan CNR Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı. Antalya’da düzenlenen fuar, 60’a yakın ülkeden, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçiyi katılımcı firmalarla bir araya getiriyor.

Dünyanın prestijli ev tekstili ve dekorasyonu fuarlarından biri olan CNR Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı. Antalya’da düzenlenen fuar, 60’a yakın ülkeden, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçiyi katılımcı firmalarla bir araya getiriyor.

CNR Ev Tekstili Fuarı, bu yıl 5 gün boyunca yerli ve yabancı yüzlerce firmaya ev sahipliği yapıyor. Fuarda ev tekstili, kontrat tekstil, tasarım, zemin ve duvar kaplamaları alanlarındaki yeni ürün ve koleksiyonlar sergileniyor. Fuar, daha ilk gününden yerli ve yabancı alıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ülkeler arası diplomasinin önemine vurgu yapan Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek , Ev Tekstili Fuarı’nın ticari diplomasinin güzel örneği olduğunu dile getirdi.

14 Eylül’e kadar ziyaretçi ağırlayacak olan fuar, Türkiye ve yakın coğrafyasının tüm ev tekstili taleplerine karşılık verecek. 60’a yakın ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yapan CNR Ev Tekstili Fuarı’nın 30 binin üzerince ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

CNR’dan ev testili sektörüne 26 yıllık destek

Ev tekstili sektörünün global ticaretine 26 yıldır kesintisiz bir şekilde destek sağladıklarını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Ev testili sektörü için hayata geçirdiğimiz fuarlarımızdaki hedefimiz, ihracatımızı daha yukarılara çıkarmaktır. CNR Ev Tekstili Fuarı’nın ziyaretçileri tamamen profesyonellerden oluşuyor. Yani fuar ziyaretçileri gezmek için değil, katılımcılarla B2B iş görüşmeleri gerçekleştirmek için geliyor. Fuarımızı, yabancı alıcıların özellikle gelmek istediği Antalya’da düzenlememizdeki en önemli etken de bu oldu. Tabi ANFAŞ Fuar Merkezi’nin lokasyon avantajı, teknik donanımı, modern yapısı ve yönetiminin, fuarın başarılı olmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Bu fuar, ticaret diplomasisinin güzel bir örneğidir”

Fuarın açılışına katılan Büyükelçi Deha Erpek ise “Diplomasi, ülkeler arasında siyasi ve hukuki iletişim demektir. Ticari diplomasi kavramı da diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde ticari ve ekonomik alanlarda desteklenmeyen diplomatik faaliyetlerin verimli ve kalıcı sonuçlara ulaşması son derece güçtür. Bizleri burada, dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Antalya’da bir araya getiren CNR Ev Tekstili fuarı, ticaret diplomasisinin güzel bir örneğidir” dedi.

“Antalya ticaretin merkezidir”

Üzerinde yaşadığımız toprakların tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Durmuş Ali Aslana, “Antik çağlardan beri ticaret Akdeniz’den başlamıştır ve dünyada kıyı ticareti olarak büyümüştür. Kuzey Akdeniz limanları fuarcılığa yönelerek kendi bölgesinde ticareti canlı tutmuştur. Şimdi Antalya olarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Şehrimizde düzenlenen CNR Ev Tekstili gibi fuarlar aynı zamanda Antalya’nın lojistik, stratejik gücünü de öne çıkarıyor. Ülkemizin önemli markası olan CNR ve ANFAŞ güçlerini birleştirmiştir. Umarım CNR Holding’in diğer sektörlere de fuarlar düzenler ve biz de desteğimize devam ederiz” dedi.

“Şehrimizde fuar turizmini de artıralım”

CNR Ev Tekstili Fuarı’nın Türkiye’ye ve Antalya’ya yakışan, değer katan bir etkinlik olduğunu dile getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, “Bu fuar ile uluslararası misafirlerimizi doğru yerde konuk ediyoruz. Antalya’da her yıl 10 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlıyoruz. Biz istiyoruz ki şehrimiz fuar ve kongre turizmini de artıralım. Bu fuar, kentimizin bir fuar destinasyonu olarak bilinirliğine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olmuştur. Türk iş insanları olarak CNR Ev Tekstili Fuarı gibi uluslararası etkinlikleri önemli bir dış ticaret aracı olarak görmeliyiz” dedi.

Tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan fuar, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 14 Eylül’e kadar açık olacak.