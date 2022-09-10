Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) çerçevesinde Van’da destek almaya hak kazanan İpekyolu Kütüphanesi ve Yaşam Merkezi Projesi için imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) çerçevesinde Van’da destek almaya hak kazanan İpekyolu Kütüphanesi ve Yaşam Merkezi Projesi için imzalar atıldı.

Toplam bütçesi 20 milyon TL olan projenin 7 milyon TL’sinin CMDP çerçevesinde hibe olarak verileceği sözleşme, İpekyolu Belediyesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı. İpekyolu Belediyesi ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek proje ile sosyal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Esenler Mahallesi’nde bulunan 6 bin 200 metrekare atıl durumda olan bina İpekyolu Belediyesi tarafından İpekyolu İlçe Kütüphanesi ve Yaşam Merkezi olarak ilçeye kazandırılacak.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bu proje ile kadınlara ve gençlere yönelik birçok branşta kurslar ve eğitimler verilecek. Takı tasarımı, ahşap oymacılığı, seramik ve cam sanatları, minyatür ve hat, robotik kodlama, işaret dili eğitimi gibi branşlarda istihdam yaratılarak bölgede ekonomik istihdama ve sosyal hayatta kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Proje sonunda ilçe sınırlarımızdaki atıl durumda olan binanın onarımı yapılacak, eğitimler verilecek, yüzlerce kişi ise bu eğitimlerden faydalanacak. Binlerce kişinin de bu merkezi ziyaret etmesini hedefliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.