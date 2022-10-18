Tarımsal desteklemeler anlamında çiftçiler için önemli bir sistem olan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS), dijital dönüşüm yaşanırken, Aydın’ın Didim ilçesinde üreticiler bilgilendirildi.

Tarımsal desteklemeler anlamında çiftçiler için önemli bir sistem olan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS), dijital dönüşüm yaşanırken, Aydın’ın Didim ilçesinde üreticiler bilgilendirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile çiftçilerin kayıt işlemleri sadeleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı değişiklikle bazı aksaklıkları gidererek, dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte çiftçilerin de daha hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlaması beklenen dijital dönüşüm ile üreticiler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıköy ve Balat mahallelerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. ÇKS sisteminde yapılan değişikliklerin anlatıldığı toplantıda üreticilere e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapacakları gösterildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Batıköy ve Balat mahallemizde ilçe müdürümüz Alamettin Hatipoğlu ve ziraat mühendisi personellerimizin katılımıyla 2022 ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikler e-devlet üzerinden yapılacak ÇKS başvuruları ayrıca destekleme konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Diğer mahallerimizde de bu hafta içinde toplantılara devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.