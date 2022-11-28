Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi, Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM) faaliyete geçti. Resmi açılış öncesi kitapseverleri ağırlamaya başlayan kitabevinde, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek birçok kategoride kitaplar ve Kadıköy temalı özel tasarım hediyelik ürünler yer alıyor. Ayrıca, kitabevinde yazarlarla okurları buluşturan imza günleri de düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi, Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM) faaliyete geçti. Resmi açılış öncesi kitapseverleri ağırlamaya başlayan kitabevinde, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek birçok kategoride kitaplar ve Kadıköy temalı özel tasarım hediyelik ürünler yer alıyor. Ayrıca, kitabevinde yazarlarla okurları buluşturan imza günleri de düzenleniyor.

Caddebostan Kültür Merkezinin konser, tiyatro, sinema, sergi programlarıyla dolu zincirine Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’yle edebiyat halkası da eklendi. Bugünlerde CKM ziyaretçilerini birbirinden değerli yazarların kitaplarıyla dolu görkemli vitriniyle kitabevi karşılıyor. Resmi açılış öncesi faaliyete geçen kitabevinde, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’nın Kadıköy’ün geçmiş ve günümüzdeki toplumsal ve kültürel oluşumlarıyla ilgili araştırma, inceleme, anı ve belgeleriyle desteklenen kitaplarının yanı sıra, birçok yayınevinin birçok kategoriden oluşan kitapları da raflarda yerini aldı.

Kitabevinde, kitapların yanı sıra Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ekibi tarafından Kadıköy temalarıyla tasarlanan kupa, kalem, defter, kitap ayracı gibi özel tasarım hediyelik ürünler de yer alıyor. Kitabevinde ayrıca imza günleri de düzenleniyor.

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin’le başlayan programın 26 Kasım Cumartesi günkü konukları gazeteci yazar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan oldu. Konuklar, CKM Büyük Salon’da saat 14.00’te yaptıkları söyleşinin ardından, kitabevinde kitaplarını okurları için imzaladı.