Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Programına 50 milyon, Genç Girişimci Destek Programına ise 5 milyon lira destek sağlanacağını belirterek, "Bu sene Mersin için önceliklerimiz gıda sektörü ve turizm. İlimizde gıda sektörü ve turizm konularındaki yatırımları ve bu alanlarda gelecek olan projeleri ajansımız destekleyecek" dedi.

Vali Pehlivan başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından 15 Kasım 2022 tarihinde ilan edilen "Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Destek Programı" ve "Genç Girişimci Destek Programı” konuları ile ilgili olarak “ÇKA 2022 Yılı Teklif Çağrıları Mersin Bilgilendirme Toplantısı” valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, "Aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü bir kere daha hep birlikte lanetliyoruz. Teröristlerin eylemlerinin karşılığını misliyle güvenlik güçlerimiz verdi, veriyor, vermeye de devam edecek. Bize düşen kendi görev ve sorumluklarımız çerçevesinde vatanımız, memleketimiz, milletimiz, devletimiz için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Güçlendikçe, kalkındıkça, ürettikçe birlik beraberliğimizi daha da pekiştirdikçe şer odakları birer birer yok olacaktır. Kazanan ülkemiz, milletimiz, devletimiz olacak inşallah" diye konuştu.

Kalkınma ajanslarının Türkiye genelinde birde fazla ili kapsayacak şekilde kurulan ve önemli görevleri bulunan kurumlar olduğunu belirten Pehlivan, "Çukurova Kalkınma Ajansımız, 2006 yılında kurulmuş ve o günden bugüne Adana ve Mersin illerimizde çok çeşitli hizmetlere destek sağlamış, çok çeşitli yatırımların hayata geçmesine vesile olmuş. Bu geçen süre içerisinde Adana ve Mersin illerini kapsayan toplam 880 proje üretilmiş. Güncellenen rakamıyla bu projeler için 1 milyar 100 milyon TL hibe desteği sağlanmış olup eş finansmanla birlikte toplam bedel 2 milyar 65 milyon TL’yi bulmaktadır. Peki bunun neticesinde ne olmuş? Hayata geçirilen projelerle özellikle de iş dünyasına, yatırımlara yönelik projelerle 6 bin 200 istihdam sağlanmış geçen bu süre zarfında. Biliyorsunuz kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve her yıl muhtelif konularda çağrılara çıkıyor" şeklinde konuştu.

Bu yıl 2 başlık altında çağrıya çıkıldığını dile getiren Pehlivan, "Birinci başlığımız, ’Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Destek Programı’. Bu programın başvuruları 15 Kasım itibariyle başladı son başvuru tarihi de 30 Aralık 2022. Bu süre zarfında özellikle de genç istihdamın geliştirilmesine yönelik faizsiz kredi desteği sağlanacak. Bu programda yüzde 100 bir destek sağlama durumu söz konusu. Bu başlık için ayrılan toplam kaynak 50 milyon TL. Program çerçevesinde 500 bin TL ile 2 milyon TL aralığındaki bütçeli projelere destek sağlanacak. Tabii burada adından da anlaşılacağı gibi biliyorsunuz uzunca bir süredir genç istihdamın teşvikiyle ilgili hem AB fonlarından yararlanma hem bakanlıklarımızın ilgili fonlarından yararlanmak üzere genç istihdamın eğitimine yönelik çalışmalar söz konusuydu. Bu program ile de girişimcilik konusunda adım atmak isteyen ve yatırım yapmak isteyen gençlerimiz, yatırımcılarımız, girişimcilerimize yönelik çok önemli bir fırsat sunuluyor. Bunu inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ajansımız Adana ve Mersin illeri ile ilgili bazı öncelikler belirlemiş durumda. Nitekim bu konuda Adana Valimizin başkanlığında orada da bir toplantı gerçekleştirildi. Adana için belirlenen öncelikli başlıklar hazır giyim ve mobilya, Mersin ilimiz için ise gıda sektörü ve turizm. İlimizde gıda sektörü ve turizm konularındaki yatırımları ve bu alanlarda gelecek olan projeleri ajansımız destekleyecek. Diğer başlığımız ise ’Genç Girişimci Destek Programı’. Onun da proje başvuruları yine 15 Kasım’da başladı ve 16 Aralık’a kadar sürecek. Burada toplam kaynağımız 5 milyon TL. Bu program çerçevesinde de 50 bin ile 500 bin TL aralığındaki bütçeli projeler desteklenecek" ifadelerini kullandı.

ÇKA’nın yatırımlar konusunda bütün ilgililerle bire bir danışmanlık, rehberlik yapacak donanıma, birikime sahip olduğunun altını çizen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde turizm sektörünün daha da gelişmesini hepimiz arzu ediyoruz. Bununla ilgili ajansımızın geçmişten bugüne devam eden çok güzel çalışmaları var. Hem doğal varlıkların turizme kazandırılması hem tarihi varlıkların, arkeolojik varlıkların turizme kazandırılmasıyla ilgili çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Nitekim az önce belirtmiş olduğum 880 proje içerisinde bir kısmı güdümlü dediğimiz projeler şeklinde uygulanmış. Örneğin Cennet Cehennem ören yeri, Astım mağarası, Gilindire mağarası gibi bölgemizin önemli turizm merkezlerine yönelik bugüne kadar ajansımızın destekleri olmuş ki bu destekler devam ediyor. 16 ayrı noktada şu anda turizm ile ilgili yatırımlara ajansımızın desteği söz konusu. Diğer yandan Girişimcilik Merkezi, Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi, Çocuk ve Genç Bilişim Merkezi gibi yine ajansın desteklediği projeler. Ayrıca Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi, Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri gibi iş gücü niteliğinin arttırılmasına yönelik de projeleri var. Bu çerçevede de yine 10 proje devam ediyor. Ajans olarak faaliyet alanımız oldukça geniş ve bundan sonra da genişleyerek devam edecek."