Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilçeye gelen depremzedelere ’Deprem sonrası psikolojik destek eğitimi’ verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cizre İmam Hatip Anadolu Lisesinin yurtlarında misafir edilen depremzedelere

psikolojik destek eğitimi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen eğitim programında Psikolojik Danışman Timuçin Sesli tarafından depremzedelere bilgilendirme yapıldı. Sesli tarafından verilen eğitimde, asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin travmatik etkilerini hafifletmeye yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimde; depremin etkileri, tedavi edilmediği takdirde ailelere, topluluklara ve tüm toplumlara ciddi ve uzun vadeli zararlar vereceğine dikkat çekildi.